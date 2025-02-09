В Госдуме выступили за поддержку работающих пенсионеров

Руководитель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы России Ярослав Нилов совместно с другими депутатами собираются вынести на рассмотрение новый законопроект, который позволить провести в 2025 году новый перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров .
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