В Госдуме выступили за поддержку работающих пенсионеров

Руководитель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы России Ярослав Нилов совместно с другими депутатами собираются вынести на рассмотрение новый законопроект, который позволить провести в 2025 году новый перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров .