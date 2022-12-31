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НБА. 42 очка от Макколлума помогли «Новому Орлеану» одолеть «Филадельфию», Йокич оформил трипл-дабл в победной игре с «Майами» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят девять матчей. Лидирующий на Западе «Новый Орлеан» одолел «Филадельфию» и продлил серию до шести побед подряд.

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