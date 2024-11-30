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Закон, порядок, государство

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В ЮВО сформированы аварийно-ремонтные бригады на период проведения отопительного сезона 2024-2025 годах

В ЮВО сформированы аварийно-ремонтные бригады на период проведения отопительного сезона 2024-2025 годах

Все бригады укомплектованы аварийными ремонтными комплектами, оснащены необходимым оборудованием и инструментами и средствами связи с дежурной диспетчерской сменой.

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