Это не всегда варикоз: Флеболог Смирнова назвала причины выступающих вен

Рельефные вены не всегда свидетельствуют о заболеваниях кровеносной системы.Врач-флеболог Елена Смирнова рассказала, что выступающие вены зачастую являются основным симптомом начинающейся варикозной болезни, но так происходит далеко не всегда.
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