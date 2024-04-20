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Закон и Порядок

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Демократура лжи

Демократура лжи

ОЛЕГ  ЛАВРОВ Вынужден прямо с порога поставить всем на вид - это что за безобразия? Где, я вас спрашиваю? Где энтузиазм, где огонь в глазах и задорный мордобой? Microsoft заявила в среду, что российские онлайн-кампании по оказанию влияния на предстоящие президентские выборы в США активизировались за последние 45 дней, но более медленными темпами, чем на прошлых выборах.

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