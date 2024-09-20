🇷🇺 «Надо уважать свою страну, любить её, и, когда вырастешь — пойти её защищать» Мальчик Максим из Шахтерска (ДНР) каждый день встречает наших военных с российским флагом.
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🇷🇺 «Надо уважать свою страну, любить её, и, когда вырастешь — пойти её защищать» Мальчик Максим из Шахтерска (ДНР) каждый день встречает наших военных с российским флагом.