Мэттью Макконахи сядет за руль «Потерянного автобуса»

Мэттью Макконахи планирует сыграть главную роль в триллере «Потерянный автобус» (The Lost Bus). Актер ведет переговоры об участие в проекте, режиссером которого должен стать Пол Гринграсс, уточняет Deadline.
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