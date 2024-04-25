Названы влияющие на размер будущей пенсии факторы

Экономист Щербаченко предупредил, что год выхода на пенсию влияет на ее размер Чтобы точно знать размер будущей пенсии, необходимо понимать факторы, которые на нее влияют, отметил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко.