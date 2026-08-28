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Миңгол Галиевның 85 яшьлек юбилее уңаеннан бәйрәм кичәсе узды

Миңгол Галиевның 85 яшьлек юбилее уңаеннан бәйрәм кичәсе узды

27 августта җырчы, Татарстанның халык артисты Миңгол Галиевның 85 яшьлек юбилее уңаеннан бәйрәм кичәсе узды.

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