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Царьград

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Пациентка на приёме расплакалась: Рак могли обнаружить на ранней стадии, если бы она обратила внимание на странный симптом

Пациентка на приёме расплакалась: Рак могли обнаружить на ранней стадии, если бы она обратила внимание на странный симптом

История Марии Шенкель – из тех, которые должны служить уроком остальным. Сейчас с жительницей Британии всё в порядке, но ей пришлось пройти тяжёлую борьбу со смертельным недугом.

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