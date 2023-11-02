Больше никаких девятков яиц: в России установили нормы фасовки

Производителей масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и других продовольственных товаров первой необходимости, желающих заявить об их соответствии ГОСТу, обязали не менять объемы фасовки.
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