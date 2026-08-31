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«Он слишком много на себя берет». Гюнтер Штайнер раскритиковал Хэмилтона

«Он слишком много на себя берет». Гюнтер Штайнер раскритиковал ХэмилтонаОткрытый источникДо Гран При Италии осталось совсем немного, но в паддоке Формулы 1 по-прежнему обсуждают события Зандворта.

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