Главные рок- и метал-релизы сентября 2026 года

Сентябрь 2026 года обещает быть насыщенным для поклонников рока и тяжелой музыки. В течение месяца новые альбомы и EP представят Sigh, Green Carnation, Accept, Anthrax, Uncle Acid & The Deadbeats, Green Lung, Europe, The Ocean, Till Lindemann и другие известные исполнители.