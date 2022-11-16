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Глава крымского парламента Константинов выразил мнение, что сейчас не время для переговоров с Зеленским

Глава крымского парламента Константинов выразил мнение, что сейчас не время для переговоров с Зеленским

Глава крымского парламента Владимир Константинов утром в среду, 16 ноября, выразил мнение, что в настоящий момент не время для переговоров с киевскими властями во главе с Владимиром Зеленским.

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