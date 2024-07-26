Почему человек не может спать стоя?

Спать стоя – отличный навык, о котором наверняка мечтал каждый человек хотя бы раз в жизни. Длительные поездки в транспорте, утомительные очереди – нетрудно припомнить массу мест и ситуаций, которые можно использовать с большей пользой для себя.
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