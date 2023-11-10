«Искупают вину кровью»: в Кремле высказались об амнистии преступника, получившего 17 лет за убийство студентки

Представитель Кремля Дмитрий Песков, высказываясь на вопрос журналиста об амнистии за участие в спецоперации жителя Кемерова Владислава Канюса, жестоко расправившегося со своей девушкой студенткой Верой Пехтелевой и приговоренном за это к 17 годам тюрьмы, заявил, что осужденные «искупают вину на поле боя».
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