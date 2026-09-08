Запад нашёл пять мест для антироссийских провокаций

Еще не известно, успели ли спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф и советник президента Штатов Джаред Кушнер доложиться шефу о результатах визита в Москву и Киев, но уже понятно: говорить о прорыве к новым свершениям пока рано.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Северные потоки"...
- Мир, которого ник...
- Мир, которого ник...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым