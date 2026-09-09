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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Булега переходит в MotoGP. Лидер «Супербайка», выигравший 26 из 27 гонок, будет выступать за «ВР46» в 2027-м

Команда «ВР46» объявила о переходе Николо Булеги на сезон-2027. 26-летний итальянец впервые будет гонщиком MotoGP на постоянной основе.

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