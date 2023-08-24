Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Гилберт Аренас: «Если вы считаете Мэджика разыгрывающим, тогда Леброн является лучшим разыгрывающим в истории»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас в очередном выпуске своего шоу объяснил, почему не считает члена Зала славы Мэджика Джонсона лучшим разыгрывающим в истории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх