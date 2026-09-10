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По стопам легендарных матерей: как сложились судьбы и карьеры 7 дочерей советских актрис

По стопам легендарных матерей: как сложились судьбы и карьеры 7 дочерей советских актрис

Продолжить путь знаменитых родителей — задача сложная и ответственная, ведь публичные сравнения с легендарными предшественницами неизбежны.

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