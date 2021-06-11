Журналистская Правда

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США направили еще один эсминец в Черное море

В Шестом флоте ВМС США прокомментировали передвижение эсминца USS Laboon. По версии командования Шестого флота ВМС США, эсминец USS Laboon «начал движение на север в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море в регионе.

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