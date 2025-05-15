В Астрахани стая собак изуродовала автомобиль

Агрессивная свора обитает и устраивает беспредел в центре города недалеко от школы. В редакцию ПУНКТ-А обратились читатели, которые стали свидетелями настоящего акта вандализма, но не хулиганов, а бездомных собак.
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