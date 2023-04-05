Медвежий угол

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  • Nina Pudikova
    Руки и душу об этих тварях пачкать???!!! Сделано так, что они сами с этим "справились" - слиняли!!! А дел у Путина ох...Я уезжаю из Росси...
  • Инна Inna
    Я уезжаю из Росси...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    А кто эту хрень написал?! Это какие немецкие законы позволяют распивать алкоголь в общественных местах и торговать им...Немецкие туристы ...

Сладков предложил начать призывать военкоров в армию

Сладков предложил начать призывать военкоров в армию

Прекрасное предложение, прям не ожидала от Сладкова Журналист Александр Сладков в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил о том, что репортажами из горячих точек должны заниматься те, кто имеет необходимый боевой опыт.

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