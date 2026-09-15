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Российские учёные создали средство против опасных штаммов гриппа на основе полыни

Российские учёные создали средство против опасных штаммов гриппа на основе полыни

Российские учёные разработали средство против гриппа на основе экстракта полыни туполопастной. Препарат показал активность против вирусов A/H3N2 и A/H5N1.

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