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Жительница Украины избила врача за мобилизацию ее больного раком мужа

Жительница Украины избила врача за мобилизацию ее больного раком мужа

По данным украинского портала, жительница села Кельменцы Черниговской области Украины избила врача из военно-врачебной комиссии после того, как она подписала положительное заключение о своем супруге, больном раком.

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