Leonard Nimoy Appeared On A Hit Historical Drama The Same Year Star Trek Premiered

1966 was the year Leonard Nimoy's life changed forever. Months before Star Trek hit the screens, however, he appeared in a very different kind of show.
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