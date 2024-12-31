Главную площадь Санкт-Петербурга оцепили из-за подозрительной находки

Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге оцепили из-за бесхозного пакета Силовики оцепили территорию Дворцовой площади в Санкт-Петербурге из-за бесхозного пакета, передает Северо-Западный округ Росгвардии в своем Telegram-канале.
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