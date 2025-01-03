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Татьяна Мишина о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду: «Ближе к самому отбору, возможно, появится какой-то новый. Будет очень высокая конкуренция»

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к олимпийской квалификации – по одному участнику в каждом виде.

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