Иран опроверг сообщения о скорых переговорах с Соединенными Штатами

Информацию о предстоящей встрече делегаций Ирана и США опровергли в Тегеране. Соответствующее заявление 10 июля распространило иранское агентство Fars, сославшееся на источник, близкий к команде местных переговорщиков.
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