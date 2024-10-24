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    Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Глупо надеяться на то, что США скоро разваляться, что там будет гражданская вой..."США после выборо...

"США после выборов начнет делиться на три государства". Доклад их агентства

"США после выборов начнет делиться на три государства". Доклад их агентства

Нет, это не прогноз Владимира Жириновского, предсказавшего, что выборов 2024 года в США не будет. Это их же в доску прозападное агентство - аналитический центр Armstrong Economics.

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Комментарии
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АндрейБорков
Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Глупо надеяться на то, что США скоро разваляться, что там будет гражданская война, что там будет смута похлеще Февраля 1917 года, развалившая Российскую Империю. Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники! Америкосовскими Штатами правит БАБЛО! А БАБЛА у америкосов, не у всех конечно, а у ПРАВИТЕЛЕЙ, как у собаки блох! Доллар это мировая валюта, насрать, что под ним кроме бумаги, на которой он напечатан, хер чего есть. Доллар, к сожалению, правит Миром. И пока он будет Миром править с США ни чего глобального не случиться. На саммите БРИГС что порешали? А порешали пока доллар не морщить. Вот и все! И какой развал США после этого? Было бы смешно, если бы не было грустно.
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19 час.
ВМ
Владимир Моргунов
РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ !!!!! ЛУЧШЕ-НА ТРИДЦАТЬ !!!  ПОНАДОБИТСЯ-ПОСОБИМ !!!
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Бендер Задунайский
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9 час.

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