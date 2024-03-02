Промес отреагировал на информацию об аресте в Дубае

Нападающий «Спартака» Квинси Промес отреагировал на информацию о своём задержании в Дубае. Футболист отреагировал на публикацию в социальных сетях о своём задержании в аэропорту Дубая эмоджи, означающим ложь.
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