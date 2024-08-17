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В Курской области продолжается операция ВС РФ по сдерживанию ВСУ

В Курской области продолжается операция ВС РФ по сдерживанию ВСУ

По данным российских околовоенных пабликов и военкоров, оперативная обстановка в местах прорыва ВСУ в Курской области России остается сложной, но контролируемой.

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Комментарии
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z
zhevnovgosha
Потому что ответственные за провалы остаются на своих местах и продолжают дальше занимать свои должности.
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17 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
интересно зачем сдерживать !? наши люди лишились жилья  родных уехали кто успелс места жительстваато остался под окупацией  о них ничего неизвестно родным ? когда освобождение???
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16 час.
ВС
Валерьян Смогловский
Надо. Вычислить. Центр. Управления. Войсками. Всу. И. Ударить. У. Хохлов. Ума. Не хватит. Вести..такое.наступление.Герасимов.устрой.ДРЕЗДЕН.МОЖЕТ.ТОГДА.ХОХЛЫ.УСПОКОЯТСЯ
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3 час.

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