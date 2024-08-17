В Курской области продолжается операция ВС РФ по сдерживанию ВСУ

z zhevnovgosha Потому что ответственные за провалы остаются на своих местах и продолжают дальше занимать свои должности.

ЛБ Людмила Боченкова интересно зачем сдерживать !? наши люди лишились жилья родных уехали кто успелс места жительстваато остался под окупацией о них ничего неизвестно родным ? когда освобождение???