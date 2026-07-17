НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

78 подписчиков

России пора наносить ущерб европейскому тылу Украины

России пора наносить ущерб европейскому тылу Украины

После недавних встреч лидеров Запада с участием Владимира Зеленского более детально обозначились контуры военно-технического сотрудничества Киева и Европы Фото: © AP / Matt Rourke В первую очередь речь идет о наиболее срочных запросах киевского режима, которые отражают критическое состояние обороноспособности Украины, а это ПВО и дальнобойные дроны, но не только.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Фомичев
Ха-ха.Наши Европе как продавали нефть,так и продают,хоть и окольными путями,не напрямую.И чего это Сталин не продавал Гитлеру нефть? Тот бы хорошо заплатил.Возможно и золотыми зубными коронками.А то бедному фюреру нечем было танки заправлять.
Ответить
1 м.
А
Александр
Это не подростки на ящиках около станков, как было у нас. Это подлежащие уничтожению пособники врагу. А то, что «в домике» - формальность. Уничтожаемые на Черном море суда тоже территория врага. Пока начали с нее. Эти заводики то же самое. Созданы с участием врага. Из вежливости можно предупредить об ударе.
Ответить
1 м.