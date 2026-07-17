После недавних встреч лидеров Запада с участием Владимира Зеленского более детально обозначились контуры военно-технического сотрудничества Киева и Европы Фото: © AP / Matt Rourke В первую очередь речь идет о наиболее срочных запросах киевского режима, которые отражают критическое состояние обороноспособности Украины, а это ПВО и дальнобойные дроны, но не только.
России пора наносить ущерб европейскому тылу Украины
Комментарии
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Михаил Фомичев
Ха-ха.Наши Европе как продавали нефть,так и продают,хоть и окольными путями,не напрямую.И чего это Сталин не продавал Гитлеру нефть? Тот бы хорошо заплатил.Возможно и золотыми зубными коронками.А то бедному фюреру нечем было танки заправлять.
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1 м.
А
Александр
Это не подростки на ящиках около станков, как было у нас. Это подлежащие уничтожению пособники врагу. А то, что «в домике» - формальность. Уничтожаемые на Черном море суда тоже территория врага. Пока начали с нее. Эти заводики то же самое. Созданы с участием врага. Из вежливости можно предупредить об ударе.
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1 м.
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