России пора наносить ущерб европейскому тылу Украины

Ха-ха.Наши Европе как продавали нефть,так и продают,хоть и окольными путями,не напрямую.И чего это Сталин не продавал Гитлеру нефть? Тот бы хорошо заплатил.Возможно и золотыми зубными коронками.А то бедному фюреру нечем было танки заправлять.

А

Александр

Это не подростки на ящиках около станков, как было у нас. Это подлежащие уничтожению пособники врагу. А то, что «в домике» - формальность. Уничтожаемые на Черном море суда тоже территория врага. Пока начали с нее. Эти заводики то же самое. Созданы с участием врага. Из вежливости можно предупредить об ударе.