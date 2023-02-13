Военное обозрение

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Официальный представитель ВВС Украины заявил о «возможном» запуске РФ воздушных шаров с уголковыми отражателями над Днепропетровской областью

Официальный представитель ВВС Украины заявил о «возможном» запуске РФ воздушных шаров с уголковыми отражателями над Днепропетровской областью

Обратило на себя внимание заявление официального представителя Воздушного командования ВСУ Юрия Игната о том, что «никаких ударных беспилотников накануне вечером в Днепре не использовалось».

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