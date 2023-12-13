Театр абсурда
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Театр абсурда

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Присягнуть врагу, пожелать ему победы и даже выразить готовность поучаствовать своими кровными...

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Комментарии
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NV
Natalia VetscherskajaWittwer
Опять те же грабли: почему мы видим, читаем, продаём, обсуждаем эти морды. Всех на помойку, а тех, кого можно достать, то привлечь к ответу и ответсвенности по уголовному Кодексу. И не надо цацкаться, наша мягкость ну никому не на пользу, а в первую очередь нам же самим. Гаду нужно в морду сказать, что он гад и место его не в нашей жизни и истории. Это должно быть чётко и ясно для тех, кто желает крушения России. А всех этих якобы писак, никоим образом нельзя и близко подпускать в российские издательства. Ага, губы раскатали, бабло у нас зарабатывать и нас же хаить. Нужно незамедлительно проверить изданную мракобесию и уничтожить. Ничего личного и лишнего...
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Быков... такую фамилию запоганил, паразит. Писатель Василь Быков, актёр Леонид Быков  -  всё золотой фонд России. А этот вот... Зильбертруд. Хоть бы Власовым назвался, так нет же.
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8 час.
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сколько подлецов в России-матушке пригрелось, кормятся, но при этом гадят и гадят(
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