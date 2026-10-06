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Несекретные материалы

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Суд арестовал двух заместителей гендиректора парка «Патриот»

Суд арестовал двух заместителей гендиректора парка «Патриот»

Хамовнический суд заключил под стражу двух заместителей руководителя парка «Патриот» - Сергея Федосова и Алексея Павлюкова.

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