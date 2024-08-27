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Регионы России

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Жители поврежденного дома в Саратове могут вернуться в свои квартиры

Жители поврежденного дома в Саратове могут вернуться в свои квартиры

Жителям поврежденного дома в Саратове разрешили вернуться домой после завершения ремонтных работ. Это стало возможным благодаря усилиям сотрудников оперативного штаба, которые уже восстановили электроснабжение, водоснабжение и работу двух из четырех лифтов.

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