Жители поврежденного дома в Саратове могут вернуться в свои квартиры

Жителям поврежденного дома в Саратове разрешили вернуться домой после завершения ремонтных работ. Это стало возможным благодаря усилиям сотрудников оперативного штаба, которые уже восстановили электроснабжение, водоснабжение и работу двух из четырех лифтов.
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