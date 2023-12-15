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Политический вестник

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Польские аэродромы на ушах: Российские ВКС нацелились на взлётную полосу НАТО

Польские аэродромы на ушах: Российские ВКС нацелились на взлётную полосу НАТО

В последнее время, на фоне регулярных прилётов по аэродромам неприятелей появилась информация о том, что истребители F-16 американского производства, на которых сейчас тренируются в Румынии наши оппоненты, будут использовать авиабазы Польши, Румынии и Словакии.

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