Новейший российский спутник приблизился к секретному аппарату США

Новый российский спутник «Космос 2588», запущенный 23 мая 2025 года, следует за американским аппаратом (USA 338), принадлежащим NRO / © Marco Langbroek / SatCamTrack Leiden Этот инцидент вызвал серьезное беспокойство Космического командования США, а некоторые американские эксперты, например, сотрудник Делфтского технического университета Марко Лангбрук, считают, что российский аппарат может активно следить или «преследовать» американский сателлит.