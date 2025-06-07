Новейший российский спутник приблизился к секретному аппарату США

Новый российский спутник «Космос 2588», запущенный 23 мая 2025 года, следует за американским аппаратом (USA 338), принадлежащим NRO / © Marco Langbroek / SatCamTrack Leiden Этот инцидент вызвал серьезное беспокойство Космического командования США, а некоторые американские эксперты, например, сотрудник Делфтского технического университета Марко Лангбрук, считают, что российский аппарат может активно следить или «преследовать» американский сателлит.
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