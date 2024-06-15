"Откуда такие богатства?": С чем связаны слухи об отставке генеральши Ирины Волк и задержании её мужа

Интересная жизнь с Vera Star Последнее время вокруг помощника министра и официального представителя МВД генерал-майора полиции Ирины Волк плодятся очень нехорошие слухи, которые бросают тень не только на неё саму, но и на все силовое ведомство.
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