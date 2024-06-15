ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Иванов
    Жираф блльшой ему веднейПочему бы нам не ...
  • Андрей
    В 1990 ЕБН создал этот "праздник" чтобы единолично грабить страну. Его поддержали сообщники, которые хотели единоличн...Решительный нахрю...
  • yuriy ivanov
    Нельзя прописывать в России делать, как раньше строго по лимиту .... пожинаем плоды демократы хе..вы.В "мигрантском ге...

"Откуда такие богатства?": С чем связаны слухи об отставке генеральши Ирины Волк и задержании её мужа

"Откуда такие богатства?": С чем связаны слухи об отставке генеральши Ирины Волк и задержании её мужа

Интересная жизнь с Vera Star Последнее время вокруг помощника министра и официального представителя МВД генерал-майора полиции Ирины Волк плодятся очень нехорошие слухи, которые бросают тень не только на неё саму, но и на все силовое ведомство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зинаида Моисеева
Куда не ткни--- коррупция!
Ответить
1 час.
Зинаида Моисеева
Может Белоусов- то как раз порядок и ----- наведет
Ответить
1 час.
Рудольф Рагозин
Генеральшу трогать нельзя. У нее вся грудя в орденах.Заслужила. Наград было больше только у Жукова. А Вы снять. Спятили совсем.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх