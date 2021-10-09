Читатели Washington Post поддержали Россию в скандале с морпехами США

Ранее стало известно, что морпехов заподозрили в краже рюкзака у москвича. В ответ МИД России направил ноту в посольство США с требованием снять иммунитет с административно-технических сотрудников американской дипмиссии, иначе их выдворят из страны.
Ранее стало известно, что морпехов заподозрили в краже рюкзака у москвича. В ответ МИД России направил ноту в посольство США с требованием снять иммунитет с административно-технических сотрудников американской дипмиссии, иначе их выдворят из страны.
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