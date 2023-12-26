Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 778 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Zakharov
    Путин ее не бросит,он и академика С.Глазьева убрал из своих советников,потому что эта либероидная масса:Набиуллина,Си...Набиуллина объясн...
  • Сергей Торбик
    Если власть боится какую то Дунцову, значит "не все спокойно в королевстве датском".BRIEF: против Ека...
  • Евгений Саваровский
    Что то наше руководство не догоняет. Говорили что бить будут по местам принятия решений. Пора уже.Политолог Марков:...

Политолог Марков: борющийся с ХАМАС Нетаньяху «списал» у Путина цели СВО

Политолог Марков: борющийся с ХАМАС Нетаньяху «списал» у Путина цели СВО

Руководитель израильского правительства Биньямин Нетаньяху, ведущий борьбу с исламистским движением ХАМАС, «списал» у российского президента Владимира Путина цели специальной военной операции (СВО) Москвы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх