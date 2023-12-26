Политолог Марков: борющийся с ХАМАС Нетаньяху «списал» у Путина цели СВО

Руководитель израильского правительства Биньямин Нетаньяху, ведущий борьбу с исламистским движением ХАМАС, «списал» у российского президента Владимира Путина цели специальной военной операции (СВО) Москвы.
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