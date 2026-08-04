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FiNE NEWS

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Эксперт Александр Гостев назвал биориски и киберугрозы ИИ перспективной темой для международного соглашения

Главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев предположил, что биологические и киберриски, связанные с применением искусственного интеллекта, могут стать единственной сферой, в которой государства достигнут международного консенсуса.

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