Эксперт Александр Гостев назвал биориски и киберугрозы ИИ перспективной темой для международного соглашения

Главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев предположил, что биологические и киберриски, связанные с применением искусственного интеллекта, могут стать единственной сферой, в которой государства достигнут международного консенсуса.
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