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Бабурин о Сафонове в «ПСЖ»: «Не понимаю тех, у кого трансфер вызывает удивление. Почему Лунин может играть в «Реале», а Матвей в «ПСЖ» не может?»

Бабурин о Сафонове в «ПСЖ»: «Не понимаю тех, у кого трансфер вызывает удивление. Почему Лунин может играть в «Реале», а Матвей в «ПСЖ» не может?»

«Самый яркий и громкий трансфер, наверное, не только этого лета, но и вообще за многие годы, причем не только среди вратарей, – это переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

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