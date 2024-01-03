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Зампостпреда РФ заявил о необходимости смены руководства ОБСЕ

Зампостпреда РФ заявил о необходимости смены руководства ОБСЕ

Отказ генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осудить теракт Украины в Белгороде вынуждает Россию потребовать скорейшей замены руководства организации.

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Комментарии
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Erl Schweizer
Детский лепет. 10 лет ОБСЕ четко работает на НАТО, а РФ умоляет учитывать ее интересы. Это говорит лишь об одном: при всех сегодняшних коллизиях руководство РФ мечтает поскорее снова на время подружиться с западной Европой, одарить ее снова подарками, чтобы и будущие поколения россиян получили от Европы очередных 3,14здюлей. Столетиями западная Европа прет на восток, столетиями периоды мира сменяют войны, ПОРА БЫ УЖЕ СФОРМУЛИРОВАТЬ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПРАВИЛА, ДЕЙСТВИЯ, РАЗРЕШЕНИЯ, ТАБУ. Нельзя 150 миллионам человеческих судеб настолько остро зависеть от ошибок одного, двух десятков людей, какими бы кумирами, идолами, авторитетами они не были!
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