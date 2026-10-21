В России с 1 марта 2027 года компании обяжут оформлять стажеров по трудовому договору. Больше работодатели не смогут пользоваться бесплатным трудом под видом стажировки.
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