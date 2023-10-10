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Замглавы МИД Вершинин обсудил с делегацией ООН доступ зерна РФ на мировые рынки

Замглавы МИД Вершинин обсудил с делегацией ООН доступ зерна РФ на мировые рынки

Заместитель иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и замгенсекретаря ООН Мартином Гриффитсом тему доступа российских удобрений и зерновых на мировые рынки.

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