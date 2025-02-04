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Кузнецов: у Овечкина голевое чутье, все великие хоккеисты не играют по шайбе

Кузнецов: у Овечкина голевое чутье, все великие хоккеисты не играют по шайбе

Российский хоккеист петербургского СКА Евгений Кузнецов объяснил, за счет чего нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин имеет высокую результативность в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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