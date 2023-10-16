Путин заявил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления

По словам президента, потери украинской армии составляют примерно один к восьми У так называемого украинского контрнаступления нет результатов, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая перед визитом в КНР.
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