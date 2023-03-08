smi.today

4 251 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим
    Что значит "запад"? Географическое направление? А это вообще субъект? Согласовывали и давали добро на прокладку СП вп...Захарова: Запад у...
  • Максим
    Так у них недавно была уже! Или это развлечение такое? Скучно стало?Александр Дудчак:...
  • Николай Герасименко
    "ВСУ будут удерживать Бахмут до конца, чтобы ослабить и не допустить проникновения большого количества российских вой...Военный эксперт Б...

Советник Эрдогана сообщил о планах Турции устроить встречу Путина и Зеленского в апреле

Советник Эрдогана сообщил о планах Турции устроить встречу Путина и Зеленского в апреле

Член Совета безопасности и внешней политики при президенте Турции, а также ректор университета Алтынбаш Чагры Эрхан сообщил о планах Анкары организовать встречу российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского в апреле.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх